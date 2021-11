Nuove assunzioni all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.

La direttrice generale Maika Aversano ha fatto sapere di aver avviato le procedure che porteranno all'inserimento a tempo indeterminato in Aspal di oltre 100 nuovi dipendenti, tra funzionari amministrativi e funzionari e istruttori tecnici.

Già dal prossimo primo dicembre entreranno in Agenzia 71 funzionari (categoria D) attraverso un nuovo scorrimento della graduatoria del concorso per 89 funzionari.

Poi sarà il turno del personale tecnico, che verrà reclutato mediante l'utilizzo della graduatoria dell'Agenzia Laore.

Si tratta di 30 figure: cinque funzionari tecnici informatici (categoria D), 14 istruttori tecnici informatici (categoria C) e 11 istruttori tecnici geometri (categoria C).

"Queste assunzioni - ha dichiarato Aversano - sono fondamentali per attuare il piano di potenziamento straordinario dei Centri per l'impiego, che passa attraverso un rafforzamento dell'organico, del piano comunicativo, della digitalizzazione e anche delle infrastrutture dell'Aspal".

"Il piano di potenziamento dei Cpi - ha aggiunto - è entrato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ed è di fondamentale importanza impegnare tutte le energie verso la realizzazione e attuazione di tutte le misure di politica attiva del lavoro programmate dalla Regione Sardegna, previste dal Programma Gol ma anche di tutte le misure regionali in corso di programmazione a valere sui fondi comunitari".

Inoltre, l’Agenzia bandirà a breve i concorsi per l'assunzione di tre funzionari tecnici esperti in comunicazione e gestione dei social media e cinque funzionari tecnici della mediazione interculturale.

Infine, è stato pubblicato l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il personale dirigente in servizio, a tempo indeterminato, appartenente al Sistema Regione e delle altre pubbliche amministrazioni, per gli incarichi di direttore di alcuni servizi dell'Aspal: Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli, Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture manutenzioni dei beni mobili e immobili, Servizio progetti su base regionale e comunitaria, Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata