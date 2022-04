Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, cerca in Sardegna oltre 100 giovani per le società del Gruppo Bper che saranno inseriti in attività di front office, consulenza nei confronti della clientela retail o di attività nell'ambito degli uffici specialistici.

I profili ricercati sono giovani neolaureati in discipline economico-giuridiche e scientifiche e diplomati residenti in Sardegna. Le risorse entreranno a far parte dello staff del gruppo Bper presente sul territorio regionale tra il 2022 e il 2023. Tra i requisiti per accedere alla selezione ci sono un forte interesse all'apprendimento e una buona conoscenza degli strumenti di office automation.

Completano il profilo una buona capacità di comunicazione e ascolto, problem solving, la propensione a lavorare in team, flessibilità, affidabilità, riservatezza e disponibilità alla mobilità. Il candidato ideale avrà una naturale attitudine alle relazioni interpersonali, avrà attenzione per la qualità del proprio operato e sarà orientato al risultato. Le risorse saranno inserite dalle società del Gruppo Bper con contratto diretto.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata