Leroy Merlin, la multinazionale francese della grande distribuzione specializzata nella vendita di articoli per il bricolage e il fai-da-te, il giardinaggio e l’edilizia, assume nuovo personale, oltre 400 unità, per rafforzare la sua rete commerciale.

Vari comparti: dai punti vendita al marketing, dalla direzione acquisti al supply chain, alla finanza, risorse umane. Le sedi di lavoro disponibili sono in centri di quasi tutte le regioni italiane: da Udine a Palermo, da Milano a Roma, da Firenze a Bari, Genova, Bologna, Ciampino, Torino, Livorno. I titoli di studio richiesti e i contratti di lavoro variano a seconda del posto a cui si concorre.

Queste alcune tra le numerose opportunità di lavoro nei punti vendita: addetto alla vendita, hostess e steward relazione cliente, venditore specialista (utensileria, mondo porte e finestre, decorativo, cucina, bagno e pavimenti), amministrativo servizio clienti posa, allievo capo settore, addetto supply chain, weekendista, consigliere di vendita, capo settori (commercio, supply chain), addetto alla logistica, estate eccezionale studenti universitari, graduate programm commercio Nord-Est. Sono nove le figure richieste per la Supply Chain, tra cui: addetto alla logistica, transport specialist e addetto caricamento merce. Vari nel controllo di gestione: project mananger – marketing, omnichannel customer service manager, It product manager, It operations leader e data engineer & data viz specialist per l’Information techonology.

Leroy Merlin ricerca anche artigiani, tra cui falegnami, idraulici, imprese edili per progetti di ristrutturazione. Numerose e interessanti sono anche le opportunità d’inserimento in azienda grazie agli stage, in vari comparti. Per inviare la propria candidatura consultare il sito https://lavoro.leroymerlin.it.

