La Giunta regionale mette a correre i circa trenta milioni di euro stanziati nell'ultima Finanziaria per le micro, piccole e medie imprese commerciali.

A ottobre, l'assessorato al Turismo, artigianato e commercio pubblicherà l'avviso per l'erogazione di finanziamenti (il 40% sarà a fondo perduto) a partire da un minimo di cinquemila euro fino a un massimo di 200mila euro.

Sarà un bando a sportello dove conterà l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento delle risorse dedicate.

Ad oggi le imprese commerciali attive sono nell'Isola 43mila.

"Per i commercianti è una boccata d'ossigeno - ha spiegato l’assessore al Commercio e artigianato, Gianni Chessa - le risorse sono destinate a chi voglia effettuare ristrutturazioni, acquisto di locali o attrezzature varie, arredi e per l'informatizzazione. È anche prevista una premialità per chi assume nuovo personale: cinquemila euro per ogni nuovo operatore".

"Durante la realizzazione della Finanziaria, dalle associazioni di categoria è arrivata la richiesta di incentivi forti per la ripresa di investimenti nel commercio e nell'artigianato - ha detto l'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino - siamo partiti con l'artigianato per capire se la misura poteva portare i risultati sperati, i risultati sono arrivati e riproponiamo lo stesso percorso sul fronte del commercio. L'obiettivo è quello di aiutare le imprese, incentivare investimenti e creare occupazione".

Fasolino ha ricordato che "il momento è difficile e delicato, ma è proprio in questi momenti che bisogna aumentare le risorse e dimostrare che ci siamo per non far fermare il ciclo economico”.

