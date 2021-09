L’assessorato regionale della Pubblica Istruzione ha annunciato che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso ai "Contributi a sostegno delle aziende editrici di editoria libraria" per l’acquisto di materie prime e servizi.

L’aiuto è rivolto alle case editrici regionali per l’acquisto di materie prime e servizi relativi alla pubblicazione di opere editoriali, nel caso in cui si utilizzino aziende tipografiche o di servizi, con sede e impianti in Sardegna.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 10 ottobre 2021 tramite Pec all’indirizzo pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it.

La copia dei volumi per i quali si richiede il contributo, a seguito delle misure di sicurezza legate all’emergenza Covid-19, dovrà essere spedita esclusivamente tramite corriere o raccomandata all’assessorato della Pubblica istruzione.

I dettagli nella determinazione pubblicata sul sito della Regione Sardegna.

(Unioneonline/F)

