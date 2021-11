Il Comune di Cagliari ha adottato un bando che prevede dei contributi a favore degli operatori economici del commercio su area pubblica e dello spettacolo viaggiante, che sono rimasti esclusi, nell'ultimo anno e mezzo segnato dalla pandemia, da ogni tipo di ristoro.

Il sindaco Paolo Truzzu ha illustrato oggi in conferenza stampa le linee guida del documento, insieme all’assessore alle Attività Produttive Alessandro Sorgia, che è stato il promotore di questo strumento.

"L'intervento - ha dichiarato il primo cittadino - è destinato alle attività di commercio su area pubblica, come i giostrai, e alle altre attività ambulanti. Non c'è mai stato, a loro favore, un intervento da parte del governo o della Regione e per questo motivo abbiamo deciso di destinare trecentocinquantamila euro che avevamo a disposizione per i rimborsi legati alla pandemia alle categorie che non avevano mai avuto sostegno. Ci sembrava corretto rimediare a questo errore anche perché hanno sofferto la crisi come gli altri".

I Buoni Spesa, i contributi per le altre attività e la riduzione della Tari per le attività che hanno subito delle chiusure sono tra le altre azioni adottate dall'amministrazione per il comparto.

"C'è stata una incongruità per quanto riguarda alcune categorie - ha aggiunto Sorgia - e gli ambulanti sono stati penalizzati. Nel 2020, tra marzo e maggio, durante la sospensione di tutte le attività produttive, ad eccezione di quelle essenziali, le imprese non hanno potuto lavorare e hanno subito tantissime perdite non integralmente compensate. Noi abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo con delle premialità destinate a chi non abbia già beneficiato di altre agevolazioni da parte del Comune di Cagliari".

Il contributo è riservato a tutte le attività che operano nel capoluogo sardo, anche se hanno sede legale in un’altra città.

Il numero dei potenziali beneficiari va da 150 a 300.

I 350mila euro messi a disposizioni dal Comune verranno ripartiti tra le aziende a cui è stato assegnato un tetto massimo per il contributo a seconda della categoria merceologica di appartenenza.

Le domande possono essere inviate entro il prossimo 11 dicembre.

I dettagli nel bando pubblicato sul sito del Comune di Cagliari.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata