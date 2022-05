Aperta la procedura informatizzata per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di La Maddalena e San Pietro.

Il bando è suddiviso in due lotti da aggiudicarsi distintamente. Il primo è relativo al collegamento diurno e notturno con l’isola di La Maddalena da esercire sulla tratta Palau-La Maddalena. Il secondo è relativo al collegamento diurno e notturno con l’isola di San Pietro da esercire sulla tratta Portovesme-Carloforte e sulla tratta Calasetta-Carloforte.

Il periodo di riferimento è quello intero annuale e per una durata di 6 anni.

Il valore stimato delle concessioni, comprensivo dei ricavi da traffico, delle compensazioni e dell’opzione di proroga di sei mesi, è per il lotto 1 pari a 61.288.300,25 euro. Per il lotto 2 pari a 116.221.317,00 euro.

Tutte le prescrizioni specifiche sulle modalità di partecipazione, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e negli allegati che fanno parte integrante del bando online sul sito della Regione.

La scadenza del bando è fissata al 20 luglio 2022 alle 13.

