“Dopo i due anni difficili dovuti alla pandemia, lo sport riprende i suoi spazi e si candida per essere lo strumento non solo idoneo a migliorare la forma fisica di chi lo pratica, ma anche per favorire la socializzazione”.

Con queste premesse l'assessorato allo Sport del Comune di Cagliari ha messo a punto un bando, che verrà pubblicato ufficialmente venerdì 20 maggio, per la concessione di contributi che favoriscano la pratica sportiva all'aperto. I beneficiari saranno direttamente i cittadini e non le associazioni sportive: avranno a disposizione un voucher dal valore di 732 euro che potrà essere utilizzato nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD), Associazioni di Volontariato (ODV) che abbiano aderito al progetto e che abbiano sede e/o operatività nel Comune di Cagliari.

Si tratta di minori di 18 anni, over 65, disabili e persone in situazione di grave vulnerabilità legata alla perdita temporanea di reddito e sprovviste di altro sostegno. Potranno partecipare anche i soggetti che non rientrano in queste categorie, ma in questo caso potranno essere ammessi al contributo solo gli interessati che abbiano come limite Isee 10.000 euro.

"Il bando - ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu nel corso della conferenza stampa di presentazione - ha come obiettivo quello di incentivare l'attività sportiva e per questo abbiamo messo a disposizione un milione di euro. Le principali novità sono due: fare in modo che tutti i cagliaritani possano ricominciare a fare sport all'aria aperta e possano recuperare quella socialità che in qualche modo si stava perdendo dopo i due anni di pandemia. Vogliamo spingere le persone a uscire di casa, abbandonando la paura e il timore, per recuperare il rapporto con il prossimo. E per arrivare a questi risultati, non credo ci sia niente di meglio dello sport. L'altra importante novità è che i contributi di solito vanno alle associazioni, mentre questa volta abbiamo scelto di premiare direttamente chi vuole fare sport. I beneficiari, infatti, saranno i cittadini che poi dovranno scegliere in quali associazioni fare l'attività sportiva".

"Non era facile in sette-otto mesi – ha aggiunto l'assessore allo Sport, Patrimonio e Tributi, Andrea Floris – lavorare per arrivare alla pubblicazione di questo bando in modo che i beneficiari potessero avere il voucher entro il 30 giugno ma ci siamo riusciti. Per Cagliari questa è una opportunità importante perché darà risalto e valorizzerà la città visto che le attività previste dal bando dovranno essere svolte prevalentemente all'esterno. Abbiamo tanti spazi per stare all'aria aperta, per fruire dei luoghi e del clima favorevole che Cagliari ci offre".

Il bando avrà come scadenza le 23,59 del 20 giugno 2022: il beneficiario potrà scegliere tra un voucher da 66 ore o uno da 50 che però comprenda anche l'attrezzatura o l'abbigliamento per svolgere l'attività sportiva. Compresi, in entrambe le soluzioni, la visita medico-sportiva e la polizza assicurativa.

Il progetto è stato realizzato dal Comune di Cagliari nell'ambito del piano di interventi dell'Organismo Intermedio di Cagliari del Piano Operativo Città di Cagliari, grazie all'incremento della dotazione che ha comportato l'introduzione dell'asse 7 "Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE)".

Presenti alla conferenza stampa anche il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, il Presidente della Commissione Consiliare Sport, Marcello Polastri, il Dirigente del Servizio Sport, Marco Zedda e il Presidente del CONI Sardegna, Bruno Perra con i rappresentanti di Federazioni e Associazioni sportive: "Non possiamo che essere felici - la chiusura di Bruno Perra - per questo bando che va a destinare risorse allo sport. Un bando innovativo che speriamo abbia procedure semplici per far integrare cittadini e associazioni sportive".

