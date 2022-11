Dallas, New York e Hartford nel Connecticut: sono le tappe della tournée appena svolta negli Usa dal musicista algherese Giovanni Solinas. Nella seconda metà di ottobre non solo concerti in luoghi prestigiosi, come la St. Thomas Church a Manhattan, ma anche accordi con l’Università SMU di Dallas per l’imminente uscita dei primi quattro CD dell’integrale dell’opera Omnia di Johann Sebastian Bach a cura di Stefan Engels e Motette Psallite Verlag.

Il trentaseienne organista algherese commenta: “Oltre ad aver suonato strumenti musicali di ottima fattura è stata particolarmente emozionante la prima esperienza come docente in una masterclass di Organo all’Università SMU di Dallas”.

Solinas è rientrato ora in Germania: è infatti Kantor (organista) della Basilica di San Cornelius a Viersen-Dülken. “Sono estremamente felice e orgoglioso che i lavori di restauro del grande Organo di San Cornelius, iniziati lo scorso maggio, siano in fase di dirittura d’arrivo. A conclusione dei lavori, il prossimo 5 febbraio 2023, avrò l’onore e il privilegio di inaugurare l’Organo con la sua nuova consolle a quattro manuali”.

