Ci saranno anche Sarah Selenu e il papà Raimondo in poltronissima all’Ariston a vedere dal vivo la finale del Festival di Sanremo. Lei, 43 anni, nata a Nuoro ma residente a Lotzorai, è stata estratta a sorte tra tutti gli abbonati Rai proprio per partecipare all’ultima serata della 72esima edizione della kermesse. Assieme ad altri nove “Telefortunati” e rispettivi accompagnatori, si godrà lo spettacolo da una delle prime file del Teatro Ariston con la conduttrice Rai Veronica Maya.

Intanto la vigilia è già una festa: tour dietro le quinte del Teatro nel massimo della sua concitata attività e nel pomeriggio anche la partecipazione al programma “Italia Sì”, il talk show di Marco Liorni. Stasera, poi, non mancherà un momento speciale tutto dedicato a loro con il conduttore e direttore artistico Amadeus.

“Mezza Sardegna mi guarderà, saranno davanti alla tv anche amici dal Portogallo. L’emozione è alle stelle”, svela a L’Unione Sarda Sarah Selenu.

Quando ha avuto la notizia?

“Più o meno 15 giorni fa. Hanno cercato di contattarmi tramite telegramma ma poiché mi sono trasferita di recente da Nuoro a Lotzorai non sono riusciti a trovarmi. Quindi la notizia mi è arrivata addirittura tramite il Comune. Mi hanno detto: ‘Sarah non sapevamo che tu fossi famosa...’. Io sinceramente non avevo partecipato a nulla e dunque ho pensato a uno scherzo. Quando ho realizzato che era vero, non l’ho comunicato a nessuno”.

Come mai?

"Per scaramanzia. Dovevo fare un tampone prima di partire e un altro oggi. Per fortuna è andato tutto bene”.

Con gli altri vincitori all'Ariston (foto concessa)

Quando siete arrivati a Sanremo?

“Venerdì. Giusto il tempo di sistemarci e poi siamo andati a cena, vicino al Casinò. Il ristorante era pieno di cantanti in gara. Abbiamo cenato con il direttore di Rai Canone e dell’Ufficio personale Rai, persone splendide e gioviali che ci hanno accolto benissimo. Stanno facendo di tutto per farci stare bene”.

Perché ha scelto suo padre come accompagnatore?

"Mio padre ha sempre cantato nella sua vita, era anche discretamente famoso da giovane, cantava nei Cast 36. Ho scelto lui invece di mio marito per fargli un regalo, e ci sono riuscita. Lo hanno preso tutti in grande simpatia, temo quasi che abbiano in mente di farlo cantare”.

Sulla celebre scalinata (foto concessa)

Com’è stato il tour all’Ariston?

"Abbiamo visto il lavoro immenso che c’è dietro il Festival. Ho sceso anche la famosa scalinata, mi sono gasata tantissimo!”.

Qual è il suo legame con il Festival?

“Quando ero bambina lo guardavo sempre. Ho dei ricordi di me che ballo davanti al televisore mentre mio padre e mia madre si divertono a immaginare chi avrebbe vinto. Quest’anno l’ho visto tutto anche io, volevo essere preparata”.

Che aria si respira a Sanremo?

"Meravigliosa. E’ una cittadina colorata, allegra, una grande festa”.

Cosa indosserà stasera?

"Per un’occasione come questa, di quelle che capitano una volta sola, ho scelto un abito di raso nero, lungo, sbracciato e scollato”.

Il suo cantante preferito?

“Direi Elisa. Ma tutti i miei amici dicono che devo tifare per Mahmood e Blanco”.

