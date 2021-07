Anche gli emigrati sardi scendono in campo per dare sostegno alla popolazione dell’Oristanese duramente colpita dagli incendi.

La Fasi (federazione che aggrega 70 circoli di sardi emigrati), ha dato infatti indicazioni agli affiliati per organizzare il coordinamento di una concreta solidarietà per i 13 Comuni sardi più duramente devastati dai roghi.

"Saranno sicuramente necessarie analisi spassionate delle cause di questo ennesimo disastro ambientale che ha colpito la Sardegna (dopo le passate alluvioni invernali, ecco puntuali gli incendi estivi) - spiega la Federazione - In questo frangente la priorità per la nostra Federazione è di operare per concretizzare in pieno i nostri sentimenti di vicinanza al dramma che ha colpito le 13 comunità sarde".

Attivato dunque un conto corrente ad hoc. "Persone, aziende, associazioni e chiunque altro lo desideri, potrà fare così la propria offerta di aiuto - spiega una nota - Le risorse economiche, si spera significative dal punto di vista della quantità, verranno convogliate verso interventi stabiliti in accordo con gli organi amministrativi dei Comuni toccati dalla tragedia. Tutti gli importi donati, così come il loro utilizzo, saranno documentati sul sito Fasi". (Unioneonline/l.f.)

