Tappa a Darmstadt, in Germania, per “Visioni Sarde”, la rassegna cinematografica che porta in giro per il mondo i migliori cortometraggi sardi.

Lunedì 27 novembre l’appuntamento si è svolto sotto l’organizzazione della Dante Alighieri Darmstadt, a cura di Silvia Ledda.

Sono stati proiettati

“Santamaria” – di Andrea Deidda (Italia, 2021, 13’)

“La Venere di Milis” – di Giorgia Puliga (Italia, 2021, 15’)

“Mammarranca” – di Francesco Piras (Italia, 2022, 15’)

“Fradi miu” – di Simone Contu (Italia, 2022, 21’)

“Visioni Sarde” è un progetto finanziato e sostenuto da Sardegna Film Commission e dalla Cineteca di Bologna, coordinato dal Circolo "A. Gramsci" di Torino e dall'Associazione "Visioni da Ichnussa".

