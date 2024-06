Secondo appuntamento a Berlino per la rassegna di cortometraggi “Visioni sarde”. Nella sede del Comites, il bis di successo della prima serata, un’occasione di condivisioni sui temi della cultura e dell’arte.

Tre i corti presentati: “Giù con Giuali” di Michela Anedda, corto di animazione su due cugini diversi tra loro che troveranno tuttavia il modo di andare oltre le apparenze; “La punizione del prete” di Francesco Tomba, Chiara Tesser, che racconta una storia in cui la furbizia di un cieco prevale sull’avarizia di un prete; “Tilipirche” di Francesco Piras, ambientato in Sardegna durante una terribile invasione di cavallette, che vedrà un allevatore affrontare questa enorme sfida naturale.

I film recitati in sardo e sottotitolati in inglese si sono dimostrati come sempre ottimi strumenti per favorire la diffusione della lingua e della cultura sarda anche all’estero.

La serata è stata arricchita dalla moderazione di una professionista, la consigliera Elettra de Salvo, che ha accompagnato i cortometraggi con riflessioni e contributi.

Ha presentato il progetto "Visioni Sarde" – sostenuto da Regione Sardegna, Sardegna Film Commission e Cineteca di Bologna in collaborazione con il circolo "A. Gramsci" di Torino e associazione "Visioni da Ichnussa" di Bologna - e diretto il partecipato dibattito Federico Quadrelli, presidente Comites Berlino.

