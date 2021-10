È “L’ultima Habanera”, il cortometraggio del regista nuorese Carlo Licheri, il vincitore del “Premio Giovani” al Festival Visioni Italiane 2021 di Bologna, sezione “Visioni Sarde”. A sceglierlo è stata la giuria composta da Francesco Chergia, Maria Chironi, Efisia Curreli, Sara Puddu, Francesco Rubattu, Valerio Joe Utzeri, con la seguente motivazione: “In una cornice di alto livello, con una fotografia e recitazioni notevoli, il film colpisce per l'ottima stesura dei dialoghi ‘in limba’ - tra cui l'emozionante cantato - e per la vicenda narrata, un aneddoto particolare e degno d'essere conosciuto che vede la Sardegna mediaticamente rilevante nel contesto nazionale e internazionale e che unisce il vissuto dei personaggi alla grande Storia del Novecento".

LA TRAMA – Ciccio e Bruna sono i protagonisti di una storia d’amore travagliata. O meglio, lui, ancora ragazzo, è innamorato di lei ma lei pensa solo a un soldato americano di stanza a Cagliari. È anziano Ciccio e ripensa a quella giovane, a quando le aveva chiesto la mano, a quando lavoravano insieme in una radio cagliaritana da un rifugio antiaereo alla fine della Seconda guerra mondiale. Proprio durante una diretta era successo il finimondo, ma non una diretta qualsiasi: quella in cui viene annunciata la fine del conflitto.

ALTRI RICONOSCIMENTI – In queste ore la stessa pellicola è stata selezionata come finalista all’Amarcord Film Festival 2021 di Rimini, nella categoria principale in concorso, dopo aver superato una preselezione il 20 ottobre e risultando il corto più votato dal pubblico. Il festival è in programma dal 23 al 28 novembre a Rimini.

"Grazie di cuore a Visioni Italiane Visioni Sarde e alla giuria Giovani per il meraviglioso premio - commenta Licheri -. Lo dedico alle meravigliose donne della troupe e del cast, che hanno realizzato e hanno dato dignità a questo lavoro con il loro talento, la loro professionalità e la loro forza. E ringrazio il pubblico e l'organizzazione del festival di Rimini per questa selezione e opportunità".

