Gabriele Sanna, studente del Liceo Artistico "Foiso Fois" di Cagliari, si è aggiudicato il primo premio del Concorso “HOME - House of Memory & Engagement” della Fondazione Istituto Gramsci di Torino, con il progetto del murale "L'alba del sapere".

Il progetto è stato coordinato dalla dottoressa Paola Marinò dell'Istituto Gramsci di Torino e dalla professoressa Caterina Ghisu, docente di storia dell'arte del Liceo Fois. “Durante le lezioni svolte online – ha spiegato Gabriele nella presentazione - abbiamo imparato molti aspetti sulla figura di Antonio Gramsci, che ha ispirato il mio progetto, mentre nel corso di quelle effettuate in classe abbiamo analizzato murales provenienti da ogni parte del mondo. Io stesso provengo da un paese simbolo del muralismo in Sardegna, San Sperate. E pensate che l'esperienza artistica e sociale dei murales deriva da un mio compaesano, Pinuccio Sciola, che nel 1973 si recò a Città del Messico per lavorare con il maestro David Alfaro Siqueiros. Il grande muralista messicano fu spesso ospite di Sciola a San Sperate, e mi inorgoglisce il fatto che la piccola storia del mio paese si intrecci con la grande storia del muralismo”.

Quanto alla tecnica, “tutto è iniziato solo con un'idea che ho sviluppato sul mio Ipad –spiega Sanna – grazie all’app Procreate disponibile per dispositivi ios. Per questa relazione ho usato gli Imac forniti dalla scuola. Per la realizzazione avevo pensato alla classica tecnica della bomboletta spray con rifiniture e dettagli a mano con la vernice”.

Ora, dopo la premiazione, l'opera sarà realizzata presso il Centro di Protagonismo Giovanile "La Cartiera" di Torino.

