Una grande opportunità internazionale per gli studenti e le studentesse, che dibattono e si confrontano in lingua inglese su risoluzioni estremamente complesse ed attuali, proprio come i loro colleghi adulti del Parlamento Europeo, a Strasburgo.

Anche quest’anno saranno sei gli allievi del Convitto Nazionale Canopoleno che sono stati selezionati per partecipare alla sessione nazionale del Parlamento Europeo Giovani, che si svolgerà a Milano dal 26 al 30 aprile. Le studentesse sono Francesca Biddau, Beatrice Lo Chiano, Chiara Peigottu, Giovanna Sanna, Annalisa Secchi e Eleonora Rita Taviani. saranno seguite dalla loro docente Lianda Cubeddu. Sono tutte studentesse del quarto e quinto anno del Liceo Classico Europeo. A Milano, lavoreranno con gli altri istituti selezionati (provenienti da tutta l’Italia) per confrontarsi e dibattere su tematiche importanti come la neuro diversità, lo sviluppo economico nellle zone rurali, e come avvicinare i giovani alle istituzioni europee.

«Dal confronto emergono gli elementi di crescita - sottolinea il rettore del Convitto Nazionale Canopoleno, Stefano Manca - e sotto questo aspetto i nostri ragazzi potranno mettere a frutto un’esperienza unica sotto tutti gli aspetti. Per conoscere e apprendere in contesti di più ampio respiro e che come nel caso del Parlamento Europeo, ci coinvolgono tutti».

