Va in cantiere con successo la quarta edizione di “Sardegna in piazza”, atteso appuntamento organizzato dal circolo “Amici Mediterranei” di Arnehm a Huissen (Olanda).

Un’occasione per presentare l’enogastronomia, l’artigianato e le tradizioni dell’Isola grazie alla presenza del gruppo folk “Città di Villacidro”, dei musicisti Paolo Boi (chitarra e voce), Ireneo Massidda (fisarmonica), e di tanti artigiani e produttori del settore agroalimentare arrivati da diverse province della Sardegna.

«In questo modo – spiega Mario Agus, consultore per i circoli sardi in Olanda – diamo anche ai piccoli imprenditori dell’Isola la possibilità di far conoscere il loro lavoro all’estero».

