Unico tennista italiano alle Paralimpiadi, Luca Arca ha ricevuto una pergamena di riconoscimento dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.

Il 31enne è originario di Bono, ma come atleta del tennis in carrozzina è tesserato al circolo Tennis Club Terranova di Olbia e ha rappresentato a Parigi l'orgoglio della città gallurese.

Numero 36 al mondo, della sua partecipazione alle competizioni olimpiche dice: «Un'esperienza incredibile e surreale per molti aspetti: è difficile spiegare cosa si prova».

Sebbene sia stato eliminato al primo turno, battuto dall'israeliano Adam Berdichevsky, Arca racconta di «aver giocato insieme ai migliori quaranta giocatori al mondo e, forse, credo che l'emozione abbia giocato un brutto scherzo».

Parigi è solo un punto di partenza per atleta sardo: «Penso già alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028, nel breve termine penso ad allenarmi per scalare il ranking mondiale», continua, ringraziando il circolo olbiese per avergli messo a disposizione tutto ciò di cui ha avuto bisogno.

Per Nizzi, Luca Arca è un esempio per le giovani generazioni: «Dimostra come con l'impegno e il lavoro si possono raggiungere grandi obiettivi».

Intanto, il Tennis Club Terranova si prepara a ospitare l’Olbia Challenger, dal 13 al 20 ottobre prossimo.

© Riproduzione riservata