“L’ultima Habanera”, il cortometraggio pluripremiato del regista nuorese Carlo Licheri, è stato selezionato per la 27esima edizione di “Visioni Italiane 2021”. Si tratta del festival degli esordi, concorso nazionale, in programma dal 25 al 31 ottobre al cinema Lumiere di Bologna. Il corto è in corsa nella categoria “Visioni Sarde”.

“Ringrazio di cuore il cast, la troupe, la distribuzione, tutte e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del film, per questo prestigioso traguardo raggiunto”, commenta Licheri, che sarà a Bologna per gli appuntamenti del festival.

La trama racconta le vicende sentimentali di Ciccio e Bruna, annunciatore e attrice radiofonica in una emittente cagliaritana allestita in un rifugio antiaereo e delle conseguenze della situazione nelle trasmissioni il giorno in cui viene annunciata la fine della Seconda guerra mondiale.

Interpreti sono Enrica Mura, Stefano Cancellu, Diego Pani, Giaime Mannias, Federico Saba, Marco Bisi, Marco Pittau.

Soggetto, sceneggiatura, montaggio di Carlo Licheri; costumi di Salvatore Aresu; scenografia di Francesca Ragazzo; fotografia di Micaela Caterucci; suono di Roberto Cois e Cladinè Curreli; casting di Stella La Boccetta; aiuto regista Francesca Scanu; trucco Roberta Massa; parrucco Antonio Incani e Desiré Palma; color correction Francesco Formica.

