Il circolo sardo di Melbourne, in Australia, ha festeggiato il suo 34esimo anno di attività: soci e simpatizzanti si sono dati appuntamento al “377 On Lygon - Abruzzo Club” Brunswick” per onorare la ricorrenza.

Il presidente, Paolo Lostia, ha ringraziato i partecipanti e tutte le persone che ogni giorno sono impegnate nel mantenere operativa l’associazione, come la tesoriera Giovanna Ruiu, e in generale “tutti i componenti dei vari direttivi, passati e presenti, che hanno reso possibile questa importante celebrazione”.

Il presidente Paolo Lostia e la tesoriera Giovanna Ruiu (foto Sardinian Cultural Association)

La Sardinian Cultural Association è stata fondata nel 1987 ed è stata riconosciuta dalla Regione Sardegna nel 1988.

