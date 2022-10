Far conoscere la Sardegna agli olandesi attraverso le immagini. È stato questo l’obiettivo dell’evento organizzato dal circolo “Sardegna” di Maastricht in collaborazione con l’Aitef regionale e il rappresentante della Consulta per l’Olanda, Mario Agus.

Un lavoro preparato e presentato da Sandro Atzori con diapositive e filmati in cui erano protagonisti il mare, le spiagge, i nuraghi, gli stazzi dei pastori, i parchi archeologici di Nora e Torre Grande, e ancora il parco di Porto Conte, l’Asinara e La Maddalena, l’Ogliastra e i fenicotteri di Cagliari.

“Tutti conoscono la Costa Smeralda con Porto Cervo – sottolinea Agus -, ma la Sardegna è anche altro. Certo non sono mancate le rimostranze da parte dei presenti sulle difficoltà di raggiungere la terra natìa”.

Tra le persone che hanno preso parte all’appuntamento intitolato “La Sardegna tra girasoli e tulipani” anche Lyon Lutgens, triatleta che conosce la Sardegna per averla girata in solitario con la sua bicicletta, e il signor Luigino, di origine abruzzese, “che non manca mai alle attività del circolo, amico dei sardi da sessant’anni”.

L’incontro si è chiuso con la degustazione di prodotti tipici sardi e la musica di Ireneo Massidda alla fisarmonica.

“La presidente Gabriella e tutto il direttivo hanno fatto gli onori di casa – conclude Mario Agust -, accogliendoci con grande calore e augurandosi di poter continuare queste attività per poter mantenere i legami con la Sardegna e la sua cultura”.

