Un legame con la Sardegna fortissimo, una spinta a dare sfogo alla sua vena artistica con poesie e con manufatti in argilla dal sapore «sardo moderno ma semplice». Così Yvonne Trullu cerca di spiegare dalla Germania, dove è nata nel 1976, l’amore per l’Isola.

Suo padre è emigrato da Pesus, piccola frazione di Perdaxius, nei primi anni Settanta. Dapprima operaio in una grande fabbrica, ha scelto poi – negli anni Ottanta e fino al 2004 – di gestire una pizzeria molto nota, insieme al cugino. Ha sposato una tedesca e, raggiunta la pensione, è tornato nella sua terra per stare accanto alla propria madre: «Fa giardinaggio, si occupa delle vigne, delle piante di ulivo, e soprattutto vive nel luogo che gli è più caro, dove ci sono anche i suoi amici d’infanzia».

Yvonne, che conferma: «La Sardegna è in me, non c’è niente da fare», racconta spesso al proprio figlio delle sue estati nell’Isola: «Dove ti piace di più?» era la domanda intorno alla quale si è poi sviluppata una poesia:

Dove ti piace di più?

Finalmente

arriva l’estate.

La macchina di mio padre carica

di tutto e di più.

Partiamo.

Germania. Austria. Svizzera. Italia.

Direzione Sardegna del sud.

Biglietto andata ritorno.

5 settimane.

Mare. Parenti.

Amici. Vite.

Esperienze.

47 anni di ferie nel paese

natale di mio padre.

Pesus.

Piccola frazione di Perdaxius.

Un paesino nel sud Sulcis.

Tra periferia. Campagna. Mare.

Tanta magia.

Dove ti piace di più?

Non rispondo.

Rispondo con un sorriso sereno,

nel mio viso e nel mio cuore.

In quel momento la mia anima balla.

La danza della bambina nascosta in me.

La Sardegna è come una madre.

Mi abbraccia quando arrivo.

Mi tiene la mano.

Mi lascia con le ali baciate d’amore.

Dove ti piace di più?

Non c ‘è risposta.

È uno stato d’animo

Essere sarda nel mondo.

Benvenuta estate 2023.

Yvonne Trullu

Sud Germania. Sud Sardegna

