«Un onore come sardo all’estero». Andrea Ena, originario di Decimoputzu e ristoratore in Slovacchia con due locali a Bratislava, ha ricevuto il premio da 50 top pizza Europa: compare infatti fra le 50 migliori pizzerie in Europa e come migliore in Slovacchia.

Il riconoscimento – simile alla guida Michelin ma specializzato sulle pizze – viene attribuito in base alle valutazioni di 150 ispettori che, spiega Ena a UnioneSarda.it, «girano per Italia ed Europa in completo anonimato: prenotano, consumano e pagano senza che nessuno possa individuarli. Alla fine stilano una classifica valutando certi parametri quali la pulizia, la carta dei vini, le birre, il servizio e chiaramente la pizza».

“Una vera e propria ambasciata italiana nella capitale slovacca: pasticceria, cucina di mare e di terra, un negozio di prodotti del Belpaese a cui attingere e, naturalmente, la pizza, di stile napoletano tradizionale nell’impasto e nella proposta dei classici, ossia con il cornicione non particolarmente pronunciato, ma gourmet nelle proposte che prevedono anche gamberi, salmone, salumi, prosciutti, formaggi. Insomma, una grande varietà affiancata da buone birre e vini. Servizio ottimo in un ambiente fine ed essenziale eleganza”, recita la motivazione con la quale è stato premiato “Sapori italiani”.

Le materie prime usate, il tipo di impasto, gli ingredienti «provengono dall’Italia ma anche dalla Sardegna». Ena è proprietario di un altro locale, “Da Andrea”, che ha ottenuto una Forchetta d’oro nel 2022 come “The best new restaurant in Slovakia”.

(Unioneonline/s.s.)

