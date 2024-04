Un musicista sardo ai vertici della classifica internazionale. Dopo aver raggiunto la Top 10 di Beatport (piattaforma specializzata in musica dance elettronica e funky house) con “You’re Simply the Best” basato sul celebre brano di Tina Turner, il deejay e producer Sandro Puddu continua la scalata alla conquista dei palcoscenici internazionali.

Insieme alla casa discografica Acetone, l’artista originario di Macomer (da alcuni anni risiede a Samugheo in provincia di Oristano) è stato tra i protagonisti del Winter Music Conference di Miami (in Florida, negli Stati Uniti) considerato a tutti gli effetti il più grande punto d'incontro mondiale dell'industria della musica dance elettronica. «È stata una grande soddisfazione esportare la nostra musica e sentirsi apprezzati in un palcoscenico così importante», dice Puddu. Soddisfazione condivisa con il produttore Maurizio Nari che aggiunge: «Stiamo portando avanti importanti progetti, anche attraverso la ricerca delle nuove tendenze musicali e la collaborazione con altri deejay internazionali di grande livello».

L’etichetta Acetone, fondata proprio da Nari e Jens Lissat, promuove prima di tutto la musica funky house e tribal di talenti consolidati come Sandro Puddu, che ha appena pubblicato la sua ultima traccia Clean Sky. «Puntiamo a consolidare il successo dei lavori più recenti», conclude l’artista isolano.

