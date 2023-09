I tanti ricordi di Fulvio Trogu, 67 anni, originario di Dolianova. Da 34 anni è il proprietario di un ristorante nel Marais, a Parigi. La rivista Zenchef gli ha appena dedicato un articolo nel quale viene ripercorsa la sua vita nella capitale francese.

Nel suo ristorante ospita tante stelle del cinema (di recente anche Pierfrancesco Favino), politici, scrittori e musicisti.

In questa intervista ricorda in particolare il regista Bertrand Tavernier e il compositore Francis Lai (origini sarde, radici a Ozieri), vincitore del premio Oscar per le musiche del film “Love story”.

© Riproduzione riservata