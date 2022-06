Sardegna tra i protagonisti di Festimixx, il festival multietnico e gratuito che si svolge ogni tre anni a Renens, in Svizzera. A portare colori e sapori dell’Isola, il circolo “Nuraghe” di Losanna, supportato dalla Federazione dei circoli sardi in Svizzera e dalla Regione Sardegna.

“Un Festival così non si può improvvisare – spiega dall’associazione Roberta Pilia -. Tante riunioni sono state necessarie, tanto impegno e disponibilità da parte delle diverse comunità per organizzare nei minimi particolari, dai menu ai pezzi, e soprattutto gli inviti per gli artisti ospiti. Quasi si dovessero recuperare gli anni di chiusura, l'annullamento di una edizione per via della pandemia, migliaia di persone di tutte le età, famiglie intere, si sono date appuntamento per vibrare al suono di musiche da tutto il mondo, e farsi trasportare dalla varietà dei piatti presentati nei diversi stand”.

Per il circolo è stato “il coronamento di un anno ricco di manifestazioni culturali ed enogastronomiche, dalla serata teatrale alla partecipazione alla fiera di Denezy, alla presenza del viaggio culinario organizzato dal Circolo italiano di Losanna, che hanno permesso di ritrovare il pubblico e il successo”.

Soddisfatti il direttivo e la presidente Josiane Masala, che hanno ringraziato tutti i collaboratori che hanno dedicato tempo ed energie alla perfetta riuscita dell’evento.

(Unioneonline/s.s.)

