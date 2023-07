Torna anche quest’anno “Help desk”, il servizio che il Crei Acli della Sardegna dedica agli emigrati che intendono rientrare nell’Isola dall’estero.

Lo sportello, che riceve su appuntamento, è aperto a tutti: a chi torna in Sardegna per una scelta di vita, a chi deve assistere un familiare, e ancora a coloro che devono affrontare difficoltà lavorative.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire orientamento, sostegno e accompagnamento al lavoro e alle agevolazioni attive su tutto il territorio regionale in favore dei cosiddetti “emigrati di ritorno” per reinserirsi nel tessuto produttivo e far sì che le loro potenzialità competenze possano aiutare l’economia della regione.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail crei.osservatorioregionale@gmail.com

