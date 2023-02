Nuova missione per il gruppo solidale di “Kenya school desk” di Sarroch, che da anni porta avanti progetti per sostenere i villaggi del paese africano.

Dieci giorni di duro lavoro, ma anche la soddisfazione di vedere il frutto dell’intensa attività di volontariato e di raccolta fondi che coinvolge tantissime persone: gli attivisti di Kenya school desk hanno potuto visitare la fattoria didattica di Langobaya.

Da Sarroch, oltre alla vicepresidente Maura Mallus, sono partiti 8 volontari: da Milano, accompagnati dalla presidente Cinzia Pietropoli sono giunte in Kenya altre attiviste.

Per visitare le popolazioni coinvolte nei progetti dell’associazione, è arrivata anche una volontaria da Cancun, in Messico.

Scuole, infrastrutture, sistemi per garantire l’acqua potabile agli abitanti locali e tante altre iniziative che puntano a dare un aiuto concreto soprattutto ai bambini.

La vicepresidente, Maura Mallus, si dice soddisfatta dell’ultima missione in terra africana: “Sono stati dieci giorni impegnativi, ma abbiamo anche potuto toccare con mano i risultati dei progetti portati avanti negli ultimi mesi, e dare il via a nuove iniziative. Raggiungere tutti assieme il Kenya non è stato facile, per questo dobbiamo ringraziare l’agente di viaggio Renata Curreli, che non solo si è preoccupata di organizzare il viaggio, procurare visti e biglietti per i volontari che partivano da Sarroch, ma anche per l’attivista messicana. Kenya school desk, associazione nata per donare i banchi di scuola ai bambini africani, oggi è una splendida realtà che porta vanti diversi progetti grazie al lavoro e alle donazioni di tanti volontari”.

