Si svolge a Cagliari dal 28 al 29 aprile la conferenza dell’emigrazione sarda organizzata dalla Regione. L’appuntamento per tutti i delegati è al teatro Doglio giovedì per la cerimonia di apertura alle 15.

All’evento, che vedrà la partecipazione del presidente Christian Solinas, si esibirà la banda della Brigata Sassari. Seguiranno i saluti delle autorità civili e religiose: Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari; Michele Pais, presidente del Consiglio regionale; Giuseppe De Matteis, Prefetto di Cagliari; Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei.

I lavori cominciano con l’intervento di Ada Lai, assessora del Lavoro. Parleranno poi Domenico Scala, vice presidente vicario della Consulta regionale dell’emigrazione; Serafina Mascia, vice presidente della Consulta; Mauro Carta, rappresentante delle associazioni di tutela e dei consultori senza federazione.

Modera Roberto Doneddu, direttore generale dell’assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Prenderanno la parola inoltre Bastianino Mossa, presidente della Federazione delle associazioni sarde in Italia; Giovanni Manca, presidente della Federazione dei circoli in Germania; Margarita Tavera, presidente della Federazione dei circoli in argentina; Antonio Mura, presidente della Federazione dei circoli in Svizzera.

Sabato 29 aprile proseguono in mattinata i lavori dei delegati. In programma alle 10.30 la pièce teatrale “Eva e Petra – de su boccidòrgiu de Buggerru a su sciòperu generale”, alle 12 “Conversando con… Aldo Aledda”. Alle 15 esperienze dal mondo dell’emigrazione, modera Giacomo Serreli.

Alle 17 la condivisione dei risultati dei lavori di gruppo dei delegati (modera Roberto Doneddu), e presentazione con quadro di sintesi.

Il documento finale della conferenza con gli interventi conclusivi chiuderanno la giornata durante la quale si svolgeranno anche performances artistiche a cura di Lia Careddu e Nicola Agus.

Durante l’evento sarà visitabile la mostra “Niche07” promossa dal circolo sardo in Giappone.

Fra gli appuntamenti collaterali, giovedì 27, al cinema Spazio Odissea di viale Triste, alle 21, viene proiettato in prima nazionale assoluta il film “La terra delle donne” di Marisa Vallone. Venerdì (ore 10-12) “Il Muto di Gallura” di Matteo Fresi. Sabato 29 (ore 10-12) “L’agnello” di Mario Piredda. Domenica (ore 10-12) “La stoffa dei sogni” di Gianfranco Cabiddu.

Giovedì 27 i delegati verranno accolti alla Unipol Domus, con tour nello stadio.

Il 28 alle 11, in cattedrale, la messa cantata con “Sonus de canna” e “Cuncordia a launeddas”.

