Inserito nel “corporate” di Microsoft, si occupa dello sviluppo dei mercati nel settore pubblico. Antonio De Palmas, classe 1962, nato a Ghilarza, è vicepresidente per lo Sviluppo dei mercati globali e del World Wide Public Sector.

In precedenza è stato presidente di Boeing Italia, responsabile dello sviluppo delle attività dell’azienda aerospaziale americana nel nostro Paese.

Dopo gli studi in Giurisprudenza, aveva già pensato di voler lavorare in un settore che potesse metterlo in contatto con culture e Paesi diversi.

Lasciare la Sardegna è stato, per lui, «un processo naturale» per raggiungere i suoi obiettivi. «All’epoca magari non era così comune, oggi i ragazzi si muovono con molta più semplicità e questo succede in tutto il mondo», spiega.

Da Ghilarza al “mondo globale”, ma a quale prezzo?

«Se hai la determinazione e la volontà, i sacrifici non li vedi tanto. Non mi sento di dire di averne fatti, è vero che lasci qualcosa per strada, fai delle scelte e non ne fai altre, ma sono stato fortunato e ho fatto quasi sempre le cose che ho voluto».

La sardità è stata un valore aggiunto nella sua carriera?

«Senza dubbio, qualsiasi sardo risponderebbe allo stesso modo. Io credo molto nell’identità sarda, sono valori importanti sempre presenti e credo siano anche da comunicare quando viaggi, quando sei a contatto con altre culture».

L’intervista completa ad Antonio De Palmas per I Sardi Nel Mondo

© Riproduzione riservata