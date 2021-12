Un centinaio di soci insieme alle loro famiglie hanno partecipato alla festa degli emigrati organizzata a Zurigo dal circolo sardo “Efisio Racis”. Ospiti musicali il gruppo “Brinca” di Cagliari e Renzo Scanu, dirigente dell’associazione che ha eseguito alcuni brani del repertorio dei Tazenda.

“Rispolverando le nostre passate esperienze ci siamo rivolti alla sala della scuola Worbiger in Rümlang, non lontano da Zurigo – spiega Scanu - nella quale in passato abbiamo già promosso analoghe manifestazioni. Abbiamo invitato per l’occasione il gruppo cagliaritano ‘Brinca’, che ha dimostrato grande professionalità. Incoraggiati dalla risposta dei soci e simpatizzanti, che hanno ricevuto il nostro invito attraverso il nostro sito internet, abbiamo messo a punto gli ultimi particolari, anche quello legato al momento culinario, facendoci inviare direttamente dalla Sardegna gli gnocchetti sardi, la salsiccia, il formaggio pecorino e il pane carasau”.

Brinca, gruppo formato da Federico Di Chiara (alla voce e all'armonica a bocca), Davide Pudda (chitarre), Paride Peddio (organetto), Jonathan Della Marianna (launeddas, sonittos e trunfa) e Stefano Casti (basso) ha coinvolto tutti i presenti anche in passi di danza.

“L’Associazione Culturale Sarda ‘Efisio Racis’ di Zurigo – aggiunge Scanu - con la collaborazione della Federazione dei circoli sardi in Svizzera, con il patrocinio e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna è riuscita di nuovo nel suo intento: tenere alte le tradizioni della nostra terra presentando al suo pubblico sardo e svizzero uno spettacolo e un momento conviviale molto convincente che per qualche ora ci ha riportato mentalmente sulla nostra bella Isola”.

Insieme al presidente Andrea Basoli, il direttivo è formato da Domenico Scala (vicepresidente), Mario Usai (segretario), Giovanni Atzori (vice segretario), Giovanni Pinna (cassiere), Francesco Salis (vice Cassiere), Antonio Idili, Maria Rhiner, Lucianna Calvisi, Sergio Pizzolato, Salvatore Flore, Andrea Pisanu, Nicola Mattana, Rosetta Stavola, Armando Sanpietri, Stefano Lai, Renzo Scanu e Antonio Cadau.

(Unioneonline/s.s.)

***

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata