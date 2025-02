Una bottiglia di vino non deve necessariamente costare un occhio della testa per essere buona e di alta qualità.

È la convinzione del critico enogastronomico Eric Asimov, che anche quest’anno ha stilato per il New York Times la sua personale classifica delle 20 migliori etichette in commercio nel mondo con un prezzo che non supera quota 20 dollari (poco più di 19 euro).

E, nell’elenco, Asimov ha inserito anche un vino sardo, uno dei quattro italiani presenti nella selezione. Si tratta del Piero Mancini Vermentino di Gallura 2023.

Gli altri tre vini made in Italy presenti nella classifica del NYT delle top bottiglie sotto i 20 dollari sono il Col di Luna Veneto Flora Rosato Frizzante NV, il Gioventu Chianti 2022 e l'Oltretorrente Colli Tortonesi Rosso 2022.

