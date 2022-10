Quattro giovani professionisti danno lustro alla Sardegna concludendo a pieni voti il più importante Master in Ortopedia e Traumatologia dello Sport InterUniversitario nazionale, organizzato, per la prima volta, da Università di Bologna, Università di Modena, Humanitas di Milano, Rizzoli di Bologna e Isokinetic di Bologna (FIFA Medical centre of excellence d’Italia).

Si tratta di due medici ortopedici e di due fisioterapisti: Lucia Maltesi, Matteo Manunza, Daniele Solinas e Gianluca Palmas.

"Siamo rientrati – spiega proprio Palmas – tra i 24 più meritevoli, superando la selezione d’ingresso nel 2021 ed abbiamo assistito alle lezioni dei più rinomati chirurghi ortopedici Italiani, capitanati dai luminari della chirurgia del ginocchio, ovvero i professori – Zaffagnini, Marcacci e Catani - e supportati dai altri importanti esperti, come Porcellini, Castagna, Della Villa ed altri brillanti specialisti provenienti da tutto il mondo”.

La cerimonia di conclusione del corso si è tenuta nella Sala del Vasari dell’Istituto Rizzoli di Bologna.

(Unioneonline/l.f.)

