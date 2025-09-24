Ha fatto tappa a Saronno la carovana di “Freemmos”, il progetto della Fondazione Maria Carta dedicato alla sensibilizzazione sul fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri della Sardegna. Nell'occasione è stata inaugurata la nuova sede del Circolo Culturale Sardo “Grazia Deledda”. Una realtà nella quale gli emigrati sardi e le loro famiglie sono ben inseriti.

Sono intervenute le istituzioni locali, la sindaca Ilaria Pagani, oltre a Enzo Meloni, presidente del Circolo, e a Bastianino Mossa, presidente della Fasi (Federazione delle Associazioni dei Sardi in Italia). Presente anche Serafina Mascia, presidente onoraria della Fasi.

Il Circolo “Grazia Deledda” di Saronno conta oltre 800 soci e negli anni si è fatto apprezzare dalla comunità locale nella quale è pienamente integrato con il lavoro dei sardi che lì vivono. Un aspetto, ha sottolineato la sindaca Pagani, che ha portato un importante valore aggiunto di carattere sociale all’intera città di Saronno. Ora la nuova sede di proprietà non potrà che rafforzare una presenza così attiva.

Dopo l’incontro-dibattito sul tema dello spopolamento dei piccoli centri, è stato proiettato il docufilm sulle iniziative di “Freemmos”. Al termine, spazio ai canti e ai suoni della Sardegna, con l’intervento dei Fantafolk (Vanni Masala e Andrea Pisu) insieme a Valeria Carboni.

Novità nel Consiglio direttivo della Fondazione Maria Carta. Nei giorni scorsi il sindaco Giuseppe Mascia ha nominato la nuova componente del Consiglio direttivo della Fondazione Maria Carta in rappresentanza del Comune di Sassari: è Irene Dore, pianista e docente del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, in sostituzione di Manuela Palitta, che rimane all’interno della Fondazione quale componente del Comitato Scientifico, presieduto da Giacomo Serreli.

