È un campione della nobile arte del karate. Ha conquistato l’oro all’Open di Berlino, all’International Banzai Cup 2021 appena disputatosi.

È Enrico Mariolu, classe 1976: «Mio papà è di Santadi e io sono molto legato alla mia terra d’origine – racconta Enrico - non a caso ho sposato una donna sulcitana, di Perdaxius. Abbiamo un bimbo di cinque anni, Edoardo, che ha ereditato la mia passione per il karate. Tra l’altro, la preparazione per l’Open di Berlino l’ho seguita interamente in Sardegna, tra Perdaxius e Sant’Anna Arresi». Enrico vive in Lombardia dove presta servizio nella Polizia Locale di Milano, occupandosi di commercio e militando nel gruppo sportivo del corpo. La sua carriera di karateka inizia nel 1986 in una piccola società sportiva di Lodi, successivamente collabora con la società Ronin Kai di Verona. Una carriera caratterizzata da allenamenti con atleti di prim’ordine come Rika Usami, Antonio Diaz e Sandra Sanchez. Il primo importante risultato arriva con la vittoria del Campionato nazionale Master 2016. Seguono medaglie di bronzo, argento e oro nelle più importanti competizioni internazionali, nonché l’ingresso nella nella Inoue-Ha Shito-Ryu, prestigiosa organizzazione radicata in Giappone. «Prevedo di concludere la carriera agonistica – dichiara – nell’estate del 2022 in Giappone, quando parteciperò al campionato mondiale dei Master».

