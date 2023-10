Una nuova tappa in Finlandia per “Visioni Sarde”. Dopo Turku, Tampere e Jyväskylä, questa volta la rassegna approda a Pori, cittadina di 83mila abitanti sulla costa occidentale.

È conosciuta per la bellissima spiaggia, per gli affreschi del Mausoleo Juselius e per il Porijazz, festival di musica afroamericana animato da artisti di fama mondiale.

Il primo novembre i cortometraggi dei giovani artisti sardi verranno proiettati alle 17.30 nella Biblioteca Principale dalla Società Dante Alighieri attiva a Pori dal 2003 con lo scopo di promuovere e curare gli studi della lingua e cultura italiana.

L’iniziativa si realizza grazie all'intraprendenza della professoressa Jenni Lehtonen, presidente della Società Dante Alighieri di Turku.

“Visioni Sarde”, progetto finanziato e sostenuto dalla Fondazione Sardegna Film Commission e organizzato dalla Cineteca di Bologna con il coordinamento dell’Associazione Sardi di Torino "A. Gramsci" e dell'Associazione "Visioni da Icnhussa", proporrà durante la serata di Pori:

"12 aprile" (Italia/2021/22') di Antonello Deidda. Un viaggio ai confini della realtà nel giorno in cui il Cagliari vinse lo scudetto;

"Mammarranca" (Italia/2022/15') di Francesco Piras. Due bambini di borgata trovano un biglietto vincente di un gioco a premi;

"Santamaria" (Italia/2021/13') di Andrea Deidda. Un giovanissimo boxeur si prepara al primo incontro;

"Senza te" (Italia/2022/18') di Sergio Falchi. Un anziano non riesce a dimenticare l'amore della sua vita;

"La venere di Milis" (Italia/2021/13') di Giorgia Puliga. Il ritrovamento di una statuetta dà origine a una commedia giallo-rosa.

"12 aprile" e "Santamaria" sono recitati in sardo. Tutti i film sono sottotitolati in inglese.

(Unioneonline/s.s.)

***

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata