Seconda tournée teatrale per i Barbariciridicoli. La compagnia presenterà lo spettacolo “Carla e dell’essere se stessi” a Torino (11 marzo), Nichelino (12 marzo), e a Vercelli (13 marzo).

Gli attori metteranno in scena un racconto autobiografico che pone il pubblico “davanti a un intenso e drammatico percorso umano, fatto di una lenta acquisizione del proprio essere in un viaggio lungo tutta la vita di Enzo Giagoni, ex poliziotto, padre due volte, marito, compagno, che ora è Carla, donna consapevole, emancipata dalle catene della società che classifica, categorizza e discrimina”.

"Siamo onorati e orgogliosi di portare la storia di Carla ancora una volta oltre l'isola - commenta Tino Belloni, regista e co-drammaturgo dello spettacolo - con una rappresentazione che intende gettare ponti e abbattere le fobie, le barriere mentali e sociali contro ogni tipo di diversità".

L'appuntamento di Torino è previsto per l'11 marzo alle 21, in via degli Abeti 15, al Circolo dei Sardi Sant'Efisio; il 12 marzo, a Nichelino, alle 16, nella sala Grosa di via Galimberti Tancredi 3, all’interno della manifestazione “Donne e resilienza” organizzata dai circoli sardi “Gennargentu” di Nichelino e “Quattro Mori” di Rivoli; a Vercelli il 13 marzo alle 17.30 nella sede del circolo “Giuseppe Dessì”, in corso Giovanni Paolo II, 31.

"Il lavoro dei circoli degli emigrati sardi - aggiunge Belloni - è estremamente prezioso. La Sardegna dovrebbe essere riconosciuta come un arcipelago, perché i circoli sono altrettante piccole isole sarde sparse per il mondo, che si impegnano instancabilmente e gratuitamente per la promozione dell'Isola in diversi suoi aspetti, dalla cultura all'enogastronomia, al turismo, consentendo tra l'altro ad artisti come noi, fortemente penalizzati dall'insularità, di varcare il Tirreno e confrontarci su un orizzonte nazionale e internazionale. Come i circoli che ci hanno organizzato questa tournée, che ringraziamo per il loro prezioso lavoro, in particolare nelle figure dei loro presidenti Rita Murgia, Mario Sechi, Cristina Leone e Bruno Geraci”.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito, e subito dopo si terrà il dibattito "La realtà oltre" a cui parteciperanno e daranno il loro significativo contributo esperti e testimoni delle diverse associazioni arcobaleno e LGBT+ (e non solo) del territorio, tra cui Agedo Torino, Scuola Adleriana di Psicoterapia Torino, Sindacato Italiano Militari Carabinieri Piemonte, Arcigay Rainbow Vercelli e Associazione Il Groviglio Biella.

