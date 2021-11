Sono Mendrisio e Parabiago le prime tappe fuori Sardegna della compagnia teatrale dei Barariciridicoli nel 2021. Gli spettacoli sono in programma per il 12 e 14 novembre in collaborazione con la Fasi, la federazione dei circoli sardi in Italia, il circolo “Su Nuraghe” di Parabiago (Milano) e “Sa Berritta” di Lugano.

Nella due giorni la protagonista sarà Carla Baffi e l’autobiografia di "teatro della testimonianza", presentato al pubblico ad agosto a Ottana, poi a Orani, e a Cagliari. Ora la sua esperienza di vita arriva nella comunità svizzera e in quella del nord Italia, per raccontare un percorso di emancipazione verso un obiettivo di libertà.

A Mendrisio l’appuntamento è per il 12 novembre al teatro del Centro Sociale di via Agostino Maspli, quartiere di Casvegno, alle 20.

A Parabiago gli spettacoli saranno due, il 14 novembre: alle 16.30 nella biblioteca civica di via Brisa 1, ci saranno le protagoniste di "Comare Vardetta & Co", sulla figura tipica e identitaria della comare sarda, donna anziana e spesso vedova, curiosa, impicciona e assai chiacchierona. Nella seconda parte lo spettatore seguirà il percorso autobiografico di Carla Baffi che fino a quattro anni fa era il poliziotto Enzo Giagoni, una figlia di 30 anni, 4 donne importanti nella sua vita e un matrimonio durato 24 anni. Alle spalle un evento tragico come l’alluvione causata dal Ciclone Cleopatra nel 2013, a cui è sopravvissuta ma che le ha strappato dalle mani la figlioletta Morgana, di soli 2 anni, insieme alla sua nuova compagna Patrizia.

"Carla – spiega Tino Belloni - racconterà agli amici di Parabiago e Mendrisio il suo percorso personale, intimo, che la sta portando a essere ciò che si sentiva da sempre e che per convenzioni sociali e timore ha sempre nascosto: una donna imprigionata in un corpo che non era suo, costretta continuamente a negare e uccidere se stessa, per non dispiacere gli altri, per la paura del loro rifiuto e del loro abbandono".

Nella tappa di Mendrisio dopo lo spettacolo ci sarà il dibattito "La realtà oltre" con la partecipazione dell'Associazione Imbarco Immediato.

(Unioneonline/s.s.)

***

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata