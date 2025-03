Ha iniziato per gioco a casa sua, a San Vito, a produrre birra fra le mura di casa. Ieri Francesco Pilia, 44 anni, si è classificato fra i primi dieci al campionato nazionale “MoBi” di Quinto Vicentino dedicato, appunto, agli appassionati che producono birra artigianale in casa. Pilia ha ottenuto il sesto posto nella classifica assoluta e il terzo nella complessa categoria Altbier.

“Essendo la mia prima esperienza in una finale nazionale – ha detto Pilia - ottenere questi risultati rappresenta per me una vittoria in ogni senso. Sono felice di aver incontrato nuove persone e di aver ricevuto un sostegno costante dalle persone a me care”.

Pilia è ormai da 14 anni che produce birra artigianale. Per lui, per San Vito e per la Sardegna una bella soddisfazione.

