Cagliari, la Sardegna e l’Umbria in lutto per la scomparsa di Gesuino Bulla, noto Gino, morto ieri alle soglie dei 91 anni ad Assisi, dove viveva da tempo e dove era conosciutissimo per il suo impegno come volontario nella Pro Civitate Christiana. Nato ad Orani, aveva vissuto a Villacidro e soprattutto a Cagliari dove si era laureato in Giurisprudenza e dove aveva iniziato la carriera bancaria, prima che scoppiasse la vocazione. Valente giornalista e scrittore, era stato direttore delle riviste Rocca, quindicinale della Pro Civitate Christiana, e “Subasio”, dell’Accademia Properziana. Prestigioso fotografo – amico di personalità illustri come Pasolini, padre Balducci, don Giovanni Rossi, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri - aveva girato il mondo, ma i suoi amori erano Assisi, dove è stato grande protagonista della vita culturale della città, e, orgogliosamente, la sua mai dimenticata Sardegna. Bulla trascorreva sempre le vacanze estive a Cagliari e non mancava di tornare anche a Orani, suo paese natale. Profondo il cordoglio della comunità di Assisi con la sindaca Stefania Proietti che ha voluto tributargli un commosso saluto. In sua memoria il 30 luglio alle 18,30 sarà celebrata a Cagliari, nella chiesa di Santa Rosalia, una messa di suffragio. (Unioneonline)

