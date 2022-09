Altro grave incidente stradale a Sassari, il secondo nel giro di due giorni dopo quello avvenuto ieri in via Grazia Deledda, che aveva coinvolto una ventiduenne.

Oggi intorno alle 15,30 una quarantottenne è stata ricoverata in Rianimazione al Santissima Annunziata dopo essere stata sbalzata dal finestrino della Punto sulla quale viaggiava, sul sedile posteriore, che si è scontrata con una Bmw in arrivo da via Torres.

La donna quindi, al contrario di quanto emerso in un primo momento, non si trovava sul marciapiede: i soccorritori l’hanno trovata all’esterno dell’abitacolo a causa dell’urto, che l’ha scagliata fuori.

Non è ancora chiaro se indossasse la cintura.

Tutti i coinvolti, quattro in tutto - inclusi i conducenti – sono stati trasportati al pronto soccorso.

