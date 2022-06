Il 12 giugno gli italiani sono chiamati alle urne per l’Election Day.

Seggi aperti non solo per le elezioni amministrative che coinvolgeranno circa 950 Comuni in Italia (in Sardegna sono 65 i centri al voto): si voterà infatti per i cinque referendum sulla giustizia proposti da Radicali e Lega ed ammessi dalla Consulta.

Questi i quesiti:

1) Si chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l'incandidabilità, l'ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi.

2) Lo stop delle 'porte girevoli' per non permettere più il cambio di funzioni tra giudici e pm e viceversa nella carriera di un magistrato.

3) Si chiede di eliminare l'obbligo per un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Csm.

4) Togliere la "reiterazione del reato" dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo.

5) Il quesito chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell'operato dei magistrati e della loro professionalità.

Seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23.

(Unioneonline/l.f.)

