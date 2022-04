Sono 65 i Comuni sardi che andranno al voto domenica 12 giugno, con oltre 200mila cittadini chiamati alle urne.

Due le città con oltre 15mila abitanti, Oristano (31.356) e Selargius (28.655), per cui è previsto l’eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 giugno.

Coinvolti 19 centri nella provincia di Oristano, seguita da Sassari con 15, il Sud Sardegna con 15, Nuoro con 13 e la Città Metropolitana di Cagliari con 3.

Sempre il 12 giugno si terrà su tutto il territorio nazionale anche la votazione per i referendum sulla giustizia promossi dalla Lega e dai Radicali, così come deciso dal Consiglio dei ministri il 31 marzo scorso. Lo scrutinio comincerà dai referendum, come emerge dalla bozza di decreto per l’election day, mentre quello per le amministrative partirà dalle 14 di lunedì 13.

Il diritto di voto sarà garantito nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

L’elenco completo dei COMUNI AL VOTO:

Città Metropolitana di Cagliari

Pula

Quartucciu

SELARGIUS

Sud Sardegna

Arbus

Carloforte

Castiadas

Nurallao

Nuxis

Pimentel

Portoscuso

Samassi

San Sperate

Sant’Antioco

Serri

Siliqua

Siurgus Donigala

Vallermosa

Villasor

Provincia di Nuoro

Bari Sardo

Bitti

Bolotana

Girasole

Lanusei

Lodine

Lula

Oniferi

Orune

Osini

Perdasdefogu

Sorgono

Teti

Provincia di Oristano

Aidomaggiore

Ardauli

Baratili San Petro

Bauladu

Gonnoscodina

Milis

Mogorella

Morgongiori

Nureci

ORISTANO

Sagama

Sedilo

Seneghe

Siamanna

Terralba

Tinnura

Tresnuraghes

Uras

Zerfaliu

Provincia di Sassari

Anela

Arzachena

Badesi

Bono

Calangianus

Erula

Florinas

Loiri Porto San Paolo

Ozieri

Padria

Santa Maria Coghinas

Semestene

Stintino

Tissi

Torralba

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata