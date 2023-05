È ufficiale, inizia a Tortolì l'era del sindaco Marcello Ladu. Alle 15:45 di questo pomeriggio nel seggio di Monte Attu è stato proclamato dalla presidente dell'ufficio elettorale. Insieme al consiglio comunale risultato dalle elezioni del 28 e 29 maggio. Quarantacinque anni, insegnante, già sui banchi dell'opposizione dell'amministrazione Cannas decaduta a gennaio, si è guadagnato lo scranno del palazzo di via Garibaldi con 2404 voti (39,21%) insieme alla sua lista Nuove Rotte per Tortolì Arbatax.

Sorrisi e commozione per questo risultato: «Sarò il sindaco di tutta la comunità, anche di chi non mi ha votato - ha detto - auguro buon lavoro a tutti consiglieri di maggioranza e minoranza sperando ci sia un rapporto di collaborazione reciproco negli interessi della comunità».

Sui banchi della maggioranza siederanno undici consiglieri: Irene Murru, record di voti in assoluto (640), Vincenzo Nieddu (402), Fausto Mascia (304), Luigi Cardia (297), Rita Cocco (295), Mara Mascia 235, Elena Sestu (234), Fabrizio Annarumma (214), Stefania Vargiu (191), Michele Fanni (178), Riccardo Falchi (167). Cinque staranno alla minoranza: Franco Pili (candidato sindaco con la lista Cambiamo insieme Tortolì Arbatax ha totalizzato1953 voti, della sua lista entrano anche Filippo Cherchi e Tiziana Mameli, Fabrizio Porrà (Obiettivo 2030 con 1014), Lara Depau, Libera Tortolì 760.

Marcello Ladu con i componenti della lista Nuove Rotte per Tortolì Arbatax (foto Melis)

Ladu insieme alla sua squadra ha voluto subito fare un salto in Comune per un saluto ai dipendenti. Nell'ufficio del sindaco al secondo piano è stato vestito della fascia tricolore dalla comandante della polizia municipale Marta Meloni. Qui ha fatto un appello ai responsabili d'area dell'ente: «Vi chiedo di starci vicini in questa prima fase collaborare con noi per le emergenze contingenti per l'imminente stagione estiva. E per attuare tutte le riforme inserite nel programma elettorale». La prima cosa che farà è convocare il consiglio comunale per nominare la Giunta.

