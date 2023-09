Dopo Nughedu San Nicolò e Ittireddu, arriva nel Goceano il progetto sperimentale “Viaggio nel cuore della prevenzione e delle cure primarie. Siamo da te, con te, per te” dell'Asl di Sassari.

Sabato 23 settembre, a partire dalle 10, sarà il comune di Bottidda a ospitare l'iniziativa dove, a bordo degli ambulatori mobili della Asl di Sassari, la popolazione verrà sottoposta a visita e valutazione del diabetologo e cardiologo per lo screening cardio-metabolico, del ginecologo per screening ginecologico-ostetrico mirato alla valutazione di problematiche inserenti le algie pelviche croniche, malattie sessualmente trasmesse, gravidanza e menopausa, alla visita dello pneumologo per lo screening delle malattie respiratorie croniche

