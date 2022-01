"Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito, che hanno ricevuto 3 dosi per la vaccinazione primaria, sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie pubbliche prendano in considerazione la somministrazione di una 4a dose".

Così il capo della strategia vaccinale dell'Ema, Marco Cavaleri, circa i vaccini anti Covid e dopo la riunione del Comitato per la valutazione dei rischi in farmacovigilanza (Prac) dell'Agenzia Europea dei medicinali (Ema) tenutasi dal 10 al 13 gennaio e le cui conclusioni sono state pubblicate sul portale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).

Dal documento a emergere sono anche rassicurazioni sull'uso di vaccini a mRna per il Covid-19 durante la gravidanza. La task force dell'Ema sottolinea, in particolare, la crescente evidenza che i vaccini a mRna "non causano complicazioni per le donne in gravidanza e i loro bambini". La revisione dettagliata effettuata di diversi studi che hanno coinvolto circa 65.000 gravidanze in diverse fasi "non ha trovato alcun segno di un aumento del rischio di complicazioni di gravidanza, aborti spontanei, parto prematuro o effetti negativi nei bambini non ancora nati dopo la vaccinazione mRna".

Quindi un appunto sui casi di mielite trasversa, una rara condizione neurologica caratterizzata dall'infiammazione di uno o entrambi i lati del midollo spinale, aggiunta come effetto indesiderato che può insorgere "in casi molto rari" dopo le vaccinazioni con Astrazeneca e di quello Janssen.

La conclusione è che una relazione causale tra questi due vaccini e la mielite trasversa è "almeno ragionevolmente possibile" ma il "profilo beneficio-rischio di entrambi i vaccini rimane invariato". La mielite trasversa può causare debolezza alle braccia o alle gambe, formicolio, intorpidimento, dolore, perdita di sensibilità o problemi di funzionalità della vescica o dell'intestino. Gli operatori sanitari, raccomandano gli esperti, devono "prestare attenzione ai possibili sintomi, in modo che sia effettuata una diagnosi precoce, fornendo tempestivamente cure di supporto e trattamento".

(Unioneonline/v.l.)

