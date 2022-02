Grandissima soddisfazione per l’università di Cagliari e la Sardegna. Maria Del Zompo, docente di Farmacologia e fino allo scorso aprile rettrice dell'università di Cagliari, è stata nominata dal ministro della Salute Roberto Speranza componente del Consiglio superiore di Sanità.

Si tratta dell'organo di consulenza tecnico scientifica del ministro, che esprime parere su richiesta dello stesso e nei casi espressamente stabiliti dalla legge, in ogni altro caso in cui le Direzioni Generali ne facciano richiesta per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi e nella eventualità che l'Autorità giurisdizionale richieda la consultazione dell'Organo per decidere contenziosi. Il Consiglio svolge anche funzione consultiva propositiva.

"Si tratta di una nomina che ci inorgoglisce – ha commentato il rettore Francesco Mola -. Sia personalmente sia come rappresentante di un ateneo che anche in questo modo vede riconosciuta l'autorevolezza dei suoi docenti. Alla prof.ssa Del Zompo le mie più vive congratulazioni e un affettuoso augurio di buon lavoro".

Il Consiglio superiore di sanità è costituito da trenta componenti non di diritto, individuati tra docenti universitari, dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso e tra appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e agli avvocati dello Stato, nonché i componenti di diritto previsti dalla legge istitutiva.

(Unioneonline/D)

