Numeri da tutto esaurito per la “Carovana della Prevenzione” che ha offerto visite ed esami gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno e quelli ginecologici.

Sono state ben più delle 71 stabilite le donne che hanno usufruito di mammografie, ecografie mammarie, visite ginecologiche ed ecografie ginecologiche grazie all’iniziativa di prevenzione e informazione gratuita organizzata dall’associazione Komen Italia, in collaborazione con il Mater Olbia e a cui è andato in ausilio anche il direttore della ginecologia di Lanusei, il dottor Marco Dei.

Nel piazzale dell’Istituto Salesiano, dalla mattina di ieri fino al tardo pomeriggio i medici hanno visitato le donne di Lanusei che hanno voluto usufruire dell’iniziativa, orientata a sensibilizzare al tema della prevenzione.

L’assessore ai servizi sociali, Sandra Aresu, non poteva aspettarsi risultato migliore: “È stata una grande opportunità per le donne di Lanusei. Molte persone dopo la pandemia si sono disabituate alla prevenzione e questa è stata un’ottima occasione per riavvicinarle. Peraltro, molte giovani sono venute a fare l’ecografia, c’è stato un avvicinamento di ragazze giovani che per questioni anagrafiche non vengono incluse negli screening. Il bilancio è assolutamente positivo, è stata una bellissima giornata. È un’iniziativa che dà continuità al percorso di prevenzione che abbiamo attivato negli anni scorsi, con la pandemia”.

