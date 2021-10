Riprendono gli screening della ASSL di Sassari contro il tumore al seno e destinati a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, residenti nei comuni di Sassari, Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Muros, Osilo, Ossi, Ploaghe.

Il Centro Screening della ASSL di Sassari invita, pertanto, tutte le donne che ricadono nel target - residenti nel Distretto di Sassari, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che non hanno effettuato una mammografia di screening negli ultimi due anni - a contattare la segreteria organizzativa del Centro Screening per fissare un appuntamento (800663355), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì, anche di pomeriggio, dalle 15 alle 16.

Combattere il tumore al seno, spiegano i sanitari, è possibile, prima di tutto prevenendone la comparsa attraverso la riduzione dei fattori di rischio, adottando stili di vita sani come evitare il fumo, fare attività fisica e seguire una corretta alimentazione, ma anche individuando tempestivamente la malattia, attraverso una diagnosi precoce.

L’esame mammografico rientra in un programma di controlli gratuiti a cadenza biennale per la diagnosi precoce del tumore della mammella, promosso dal Sistema sanitario della Regione Sardegna. Successivamente verranno invitate le donne residenti negli altri Comuni del Distretto di Sassari.

(Unioneonline/v.l.)

