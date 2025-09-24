Visita senologica ed ecografia mammaria gratuita. Sabato 27 settembre, alle 9, a San Nicolò D'Arcidano si terrà il terzo appuntamento con la campagna informativa e di prevenzione “Col senno di Noi - Insieme per la prevenzione del tumore al seno”. L’iniziativa è ideata e promossa dal Comune di San Nicolò d'Arcidano con la collaborazione delle associazioni Komunque Donne Odv Oristano e Auser San Nicolò D’Arcidano.

Fino alle 13 le donne residenti nel paese del terralbese, di età compresa tra 18 e 40 anni, potranno partecipare gratuitamente alla visita senologica ed ecografia mammaria di prevenzione con medici chirurghi specialisti in Radiologia e Diagnostica per immagini. È obbligatorio prenotare scrivendo una mail a colsennodinoi@gmail.com o compilando. Gli organizzatori fanno sapere che i posti sono limitati ed è possibile accettare solo un numero determinato di prenotazioni. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione di Sardegna.

